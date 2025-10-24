október 24., péntek

Labdarúgás

43 perce

Közvetlen riválist vár a Lőrinc, hasonló helyzetben a Misleny

Címkék#Békéscsaba#Szentlőrinc#HR-Rent Kozármisleny#Kecskemét

Izgalmas meccsekkel folytatódik a labdarúgó NB II. vasárnap, hiszen 13 órától a Szentlőrinc a közvetlen rivális Békéscsabát látja vendégül, míg 17 órától a HR-Rent Kozármisleny a hasonló helyzetben lévő Ajkánál szerepel.

Kvanduk Bence

Öt mérkőzés óta nyeretlen a Szentlőrinc, sőt, ebben az időszakban a Csákvár ellen szerzett egy ponton kívül többet nem is tud felmutatni. A Soroksár, a Szeged, a Kecskemét, valamint legutóbb a Vasas bizonyult jobbnak Waltner Róbert együttesénél. Ezen a hétvégén viszont hazai pályán javíthatnak Adamcsekék egy közvetlen rivális ellen.

Vasárnap átugorhatja vendégét a Szentlőrinc egy győzelemmel
Fotó: Kovács Liliána 
Fotó: Kovács Liliána

A Szentlőrinc ellenfele nem sokkal jobb formában

A vendégségbe érkező Békéscsaba csupán egy egységgel jár a piros-feketék előtt, igaz, tíz pontja felét az elmúlt öt fordulóban szerezte. A Kecskeméttel és a Csákvárral ikszelt, a Budafokot legyőzte. Összességében mindkét együttesnek elképesztően fontos lenne a három pont, így a szurkolók izgalmas találkozóra számíthatnak.

A Kozármisleny a korábbi kedvenccel is szembe kerül

Eközben az elmúlt hétvégén óriási skalpot szerző Kozármisleny folytatná felfelé az útját a tabella alsó feléből. Az azonos (10) ponttal álló Ajka otthonában kellene ismét lenyűgöző teljesítményt nyújtania, s mindeközben megfékezni korábbi két támadóját Cipfet és Kirchnert. Egyik sem lesz egyszerű feladat.

A 11. forduló programja: Videoton–Szeged (10. 25., 17.00), Szentlőrinc–Békéscsaba, BVSC–Vasas (10. 26., 13.00), Ajka–Kozármisleny, Kecskemét–Karcag, Csákvár–Tiszakécske, Bp. Honvéd–Mezőkövesd (10. 26., 17.00), Budafok–Soroksár (10. 27., 20.00).

 

