október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

53 perce

A sereghajtó otthonában törheti meg nyeretlen szériáját a Szentlőrinc

Címkék#szentlőrinc se#labdarúgás#HR-Rent Kozármisleny

Kemény találkozók jönnek az NB II.-es baranyai labdarúgócsapatok számára, hiszen a Szentlőrincnek szinte kötelező lenne a győzelem Zuglón vasárnap 13 órától, míg a Kozármisleny 15 órakor az 5. helyezett Csákvárt fogadja.

Kvanduk Bence

Robog tovább az NB II. mezőnye, s a Szentlőrinc is ismét szeretné felvenni a fordulatszámot. Ugyan játékban nincsenek jelentős jelei annak, hogy rossz passzban van a csapat, az eredményesség elmaradt attól, amit a szurkolók vagy éppen a szakmai stáb és a labdarúgók vártak volna. 

A Szentlőrincnek át kell lépnie a nehézségeken
A Szentlőrincnek át kell lépnie a nehézségeken
Fotó: Löffler Péter

A Szentlőrinc jó esélyekkel utazik

Nagy Richárdék már hat forduló óta nem érezhették a győzelem mámorító ízét, pedig sokszor nem is álltak ettől messze. Ezen a hétvégén viszont jó esélyük van arra, hogy változtassanak helyzetükön, s feljebb lépjenek a tabellán. A sereghajtó, s egyben a bajnokság legtöbb vereségét elszenvedő BVSC-Zugló otthonában játszva mindenképpen meg kell szerezniük ahhoz a három pontot a piros-feketéknek, hogy eltávolodjanak a veszélyzóna közeléből. Ez most tényleg egy olyan találkozó, amin egyszerűen nem hibázhatnak, még akkor se, ha a másodosztály nagyon kiegyenlített.

A Misleny kupameccse a hétvégén nyerhet értelmet

A HR-Rent Kozármislenynek sem könnyebb. Ugyan a bajnokságban jó formát mutat, s a szerdai hazai kupameccset feláldozta a pihentetés oltárán, de vendége, a Csákvár egy kifejezetten masszív csapat, amelynek nehéz áttörni védelmét. Nem véletlen, hogy ott van közvetlen a dobogósok sarkában. Jelenáéknak ismét csúcsra kell pörögniük, hogy gólokat szerezzenek, s újabb fontos pontokkal gazdagodjanak.

A 12. forduló programja: BVSC-Zugló–Szentlőrinc, Karcag–Békéscsaba (11. 02., 13.00), Kozármisleny–Csákvár, Szeged–Budafok (11. 02., 15.00), Soroksár–Bp. Honvéd, Ajka–Mezőkövesd, Tiszakécske–Kecskemét (11. 02., 17.00), Vasas–Videoton (11. 03., 20.00).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu