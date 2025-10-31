A sereghajtó otthonában törheti meg nyeretlen szériáját a Szentlőrinc

Robog tovább az NB II. mezőnye, s a Szentlőrinc is ismét szeretné felvenni a fordulatszámot. Ugyan játékban nincsenek jelentős jelei annak, hogy rossz passzban van a csapat, az eredményesség elmaradt attól, amit a szurkolók vagy éppen a szakmai stáb és a labdarúgók vártak volna.

A Szentlőrincnek át kell lépnie a nehézségeken

Fotó: Löffler Péter

A Szentlőrinc jó esélyekkel utazik

Nagy Richárdék már hat forduló óta nem érezhették a győzelem mámorító ízét, pedig sokszor nem is álltak ettől messze. Ezen a hétvégén viszont jó esélyük van arra, hogy változtassanak helyzetükön, s feljebb lépjenek a tabellán. A sereghajtó, s egyben a bajnokság legtöbb vereségét elszenvedő BVSC-Zugló otthonában játszva mindenképpen meg kell szerezniük ahhoz a három pontot a piros-feketéknek, hogy eltávolodjanak a veszélyzóna közeléből. Ez most tényleg egy olyan találkozó, amin egyszerűen nem hibázhatnak, még akkor se, ha a másodosztály nagyon kiegyenlített.

A Misleny kupameccse a hétvégén nyerhet értelmet

A HR-Rent Kozármislenynek sem könnyebb. Ugyan a bajnokságban jó formát mutat, s a szerdai hazai kupameccset feláldozta a pihentetés oltárán, de vendége, a Csákvár egy kifejezetten masszív csapat, amelynek nehéz áttörni védelmét. Nem véletlen, hogy ott van közvetlen a dobogósok sarkában. Jelenáéknak ismét csúcsra kell pörögniük, hogy gólokat szerezzenek, s újabb fontos pontokkal gazdagodjanak.

A 12. forduló programja: BVSC-Zugló–Szentlőrinc, Karcag–Békéscsaba (11. 02., 13.00), Kozármisleny–Csákvár, Szeged–Budafok (11. 02., 15.00), Soroksár–Bp. Honvéd, Ajka–Mezőkövesd, Tiszakécske–Kecskemét (11. 02., 17.00), Vasas–Videoton (11. 03., 20.00).