Sportműsor: Komoly megmérettetés vár néhány csapatra

Ezúttal is jó adagnyi sport érkezik a hétvégén. A Szentlőrinc a Kecskemétet fogadja az NB II 9. fordulójában.

Komoly küzdelem vár a Szentlőrinc csapatára

Fotó: Kovács Liliána

Október 4., Szombat – Hazai pályán az NKA kosarasai

Kézilabda

K&H Női Liga, 4. forduló, Szombathelyi KKA–Kozármislenyi KA, Szombathely, 18.00., NB I/B Női Liga, 4. forduló, ENUSE–PTE PEAC-SIPO, Szászberek, 16.00.

NB II Férfi-E csoport, 3. forduló, Siklós KC–Expressz Zálog Mecseknádasd, Siklós Táncsics M. Gimn. Sportcsarnok, 17.00.

Női II Női-C csoport, Csepel DSE–Mohácsi TE 1888, Budapest, 18.00.

Kosárlabda

Férfi NB I. A csoport, 2. forduló, NKA Universitas Pécs–Zalakerámia ZTE KK, Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 18.00.

Férfi NB I. B. Piros csoport, 2. forduló, Peka Bau-MEAFC Wolves–PVSK-Veolia, Miskolc, 17.00.

Labdarúgás

Baranya vármegyei I. osztály, 6. forduló, PTE PEAC II.–Gyógyfürdő Harkány 11.00, PVSK–Mohácsi TE 1888, Bólyi SE–Sport36 Komlói Bányász, Alpassport Siklós–Nagykozár KSE, 15.00

Vízilabda

OB I/B. 4. forduló, ASI DSE–PVSK-Mecsek Füszért, Budapest, 10.30., Ceglédi VSE–PTE-PEAC Mighty Bulls, Cegléd, 11.00.

Október 5., Vasárnap – A Kecskemét érkezik Szentlőrincre

Kosárlabda

Női NB I. A csoport, 3. forduló, BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs, Szigetszentmiklós, 19.00.

Labdarúgás

Merkantil Bank Liga NB II., 9. forduló, Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny, Budafok, 13.00., Szentlőrinc–Kecskeméti TE, Szentlőrinc SE Sporttelep, 13.00.

Férfi NB III., Dél-nyugat, 10. forduló, Planet Home Majos SE–PMFC, Majos, 13.00., PTE-PEAC–Dombóvár FC, Pécs, PMFC Stadion, 13.00.