Labdarúgás

Most melyik arcukat látjuk? A Szentlőrinc és a Kozármisleny is Janust idézi idén

Három mérkőzés óta nem tudott nyerni a Szentlőrinc SE a labdarúgó NB II.-ben, vasárnap 13 órától a Kecskemét ellen törné meg a rossz sorozatát. Eközben a Kozármisleny a közvetlen rivális Budafoknál lépne még feljebb.

A Szentlőrincnek lendületes támadójátékot kell hoznia a Kecskemét ellen

Fotó: Kovács Liliána

Nincs egyszerű helyzetben a Szentlőrinc. Egyfelől Waltner Róbert, az együttes vezetőedzője a legutóbbi NB II.-es mérkőzést, a Szeged elleni vereséget követően élesen bírálta a játékosai hozzáállását, de ezt már nem először tette a szezon során. Másfelől pont egy olyan találkozó következik, amelyen a gárdát csakis a fegyelmezett játék, és a labdarúgók szíve viheti győzelemre. Az a Kecskemét érkezik ugyanis, amely pár fordulóval ezelőtt az éllovas Budapest Honvédot is verte, s azóta csak a Csákvár tudott tőle pontot csenni (2–2). Végső soron a piros-feketéknek a helyzetkihasználásukon is dolgozniuk kell, hiszen az elmúlt három fordulóban egy alkalommal tudta csak bevenni ellenfelei hálóját.

A Kozármisleny akár be is érhetné a Szentlőrincet

A HR-Rent Kozármisleny eközben egyre jobb formába kerül, s ezt kihasználva átugraná közvetlen riválisát, s hétvégi vendéglátóját. A Budafok két ponttal jár a kék-fehérek előtt, azaz egy győzelemmel Bakóék akár a kiesőzónába is leránthatják a hazaiakat. A Videoton elleni iksz során biztató jeleket mutatott Pinezits Máté együttese, s ha sikerül újra olyan játékkal előrukkolni, akkor jó eséllyel hozhatja el a három pontot. Ugyanakkor a budafokiak is épp most kezdenek el lendületbe kerülni. A Karcagtól két hete pontot raboltak, majd a Tiszakécskét legyőzve újabb lépést tettek felfelé.

A mislenyiek valahol abban is reménykedhetnek, hogy a 9 és 11. hely között álló csapatok vereséget szenvednek, hiszen ezeket beérhetnék most pontokban. 

A 9. forduló programja (10. 05.): Szentlőrinc–Kecskemét, Budafok–Kozármisleny, BVSC-Zugló–Soroksár (13.00), Videoton–Mezőkövesd (15.00), Vasas–Szeged, Csákvár–Békéscsaba, Ajka–Karcag, Budapest Honvéd–Tiszakécske (17.00).

 

