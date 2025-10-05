Hiába vezetett kettővel is, emberhátrányban összeomlott a Lőrinc

Izgalmas mérkőzésnek lehettek szemtanúi, akik a hideg és az eső ellenére is kilátogattak a Szentlőrinc–Kecskemét összecsapásra. A hazaiak nagy elszántsággal kezdtek, s a lövőkedvvel sem volt probléma, így a 11. percben megszerezték a vezetést is. Egy szögletet követően a lecsorgó labdát Szolgai bombázta vissza a kapuba. Igaz, egy kis szerencse is kellett az (ön)gólhoz, hiszen Varga Bencét az tévesztette meg, hogy Szojma András lábán is megpattant a lövés. 1–0

A Szentlőrinc–Kecskemét összecsapás szünete előtt Nyári úgy tűnt, nagy mentális előnyt szerezhet csapatának Fotó: Kovács Liliána

Ahogy haladt előre a találkozó, úgy vették át az irányítást a vendégek, s csak az volt a kérdés, mikor egyenlítenek. A lőrinci védelem a 44. percben kapitulált. Pálinkással nem tudtak mit kezdeni Poórék egy jobbról érkező beadásnál, így ő Banó-Szabó Bence útjába fejelte a labdát, amit a társ a kapu közepébe bólintott. 1–1

Nem akart azonban csalódottan az öltözőbe vonulni a hazai csapat, s egy gyors kontrával ismét vezetést szerzett. Bőle játszotta meg remek ütemben Nyári Patrikot, aki az átvétel után 12 méterről jobb külsővel lőtt a kapu bal oldalába. 2–1

A fordulást követően a Szentlőrinc ott folytatta, ahol a szünet előtt abbahagyta, Szolgai Máté bombázott a kapuba a tizenhatos előteréből. 3–1

Sokáig úgy tűnt, hogy a kétgólos előnyről már lehozza a meccset a Lőrinc, de aztán egy balról érkező labdát Pálinkás Gergő a kapufára fejelt, s onnan a gólvonalon túlra pattant a labda, amivel visszaadta a reményt a vendégeknek. Önmagában ez azonban nem hozott volna nagy fordulatot, azt a 73. percben Lazar Milovanovics kiállítása idézte elő – a hazai védő egyértelmű gólhelyzetben rántotta le Czékust. 3–2

Emberelőnyben már nagy nyomást helyezett ellenfelére a Kecskemét, s a 84. percben sikerült is megtörnie. Szabó Alex 25 méterről lőtt óriási gólt kissé jobbról a jobb felsőbe. 3–3

A három pont sorsa aztán a 89. percben dőlt el, amikor az éppen csak pályára lépő Bolyki Andor szinte a gólvonalról fejelt a hazai hálóba, így nemhogy veretlen maradt Tímár Krisztián irányításával a Kecskemét, de még győzött is, a Szentlőrinc pedig immár négy bajnoki óta nyeretlen. 3–4