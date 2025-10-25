október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Sportműsor

3 órája

Sportműsor: ezek a csaták várnak a baranyai csapatokra hétvégén

Címkék#PMFC#FC Nagykanizsa#PTE PEAC Mighty Bulls#Szentlőrinc#Kozármisleny

Bama.hu

Sokan állnak nagy feladat előtt hétvégén. A Békéscsaba Szentlőrincre tart, míg a Kozármisleny Ajkára utazik. A PMFC a Dunaújváros otthonában küzdhet pontokért.

Szentlőrinc
Otthon törné meg negatív szériáját a Szentlőrinc
Fotó: Kovács Liliána

Október 25., Szombat – Újbudát fogadja a Panthers

Kézilabda 

K&H Férfi Liga, 7. forduló, Carbonex-Komló–MOL Tatabánya KC, Komló, 18.00.

Kosárlabda 

Férfi NB I. B. Piros-csoport, 5. forduló, PVSK-Veolia–Újbuda MAFC, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 18.00.

Labdarúgás 

Baranya vármegyei I. osztály, 9. forduló, Sport36 Komlói Bányász–Villány TC, 13.00., Mohácsi TE 1888–Gyógyfürdő Harkány, 14.00., Alpassport Siklós–PVSK, 14.00., VSK Sellye–Bólyi SE, 14.00.

Vízilabda 

OB I/B. 7. forduló, Oázis Sport Club–PTE PEAC Mighty Bulls, Budapest, 17.00., PVSK-Mecsek Füszért–Ceglédi VSE, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 19.00.

Október 26., Vasárnap – Pontokat szerezne otthon a Szentlőrinc

Labdarúgás 

Merkantil Bank Liga NB II., 11. forduló, Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre, Szentlőrinc, 13.00., FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny FC, Ajka, 17.00.

Férfi NB III., Dél-Nyugati-csoport, 13. forduló, PTE PEAC–FC Nagykanizsa, Pécs, PMFC Stadion, 13.00., Dunaújváros FC–PMFC, Dunaújváros, 17.00. 

Baranya vármegyei I. osztály, 9. forduló, Nagykozár KSE–PTE PEAC II., 14.00.

Október 27., Hétfő – Érkezik az Újpest a pécsi katlanba

Futsal

Férfi NB I., 10. forduló, PTE-PEAC–Újpest FC, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 19.00.

