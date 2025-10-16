Szenzációs eredménnyel zárták az Eb-t

A magyar női és férfi asztalitenisz-válogatott is biztató teljesítménnyel zárta az Európa-bajnokságot.

A női csapat Ukrajna ellen búcsúzott a nyolcaddöntőben, ám így is szenzációs eredményt ért el: kvalifikálta magát a jövő évi londoni világbajnokságra. A minden idők legfiatalabb magyar válogatottját Póta Georgina mellett a PTE-PEAC három tehetsége, Nagy Rebeka, Nagy Judit és Pétery Johanna alkotta. A fiatal játékosok bátran és éretten küzdöttek a rutinos ukrán ellenfelekkel szemben.

A férfi válogatott szintén helytállt: Finnország ellen magabiztos 3:0-s győzelmet aratott a helyosztókon, de Csehország ellen szoros mérkőzésen 1:3 arányban alul maradt. A PEAC játékosa, Szántosi Dávid is a csapat tagja volt, amely jó eséllyel pályázik a vb részvételre.