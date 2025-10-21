október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Birkózás

5 órája

Szép éremkollekcióval térhettek haza a pécsiek

Címkék#PTE-PEAC#Flink Nátán#Zomborszki Zalán

Bama.hu
Szép éremkollekcióval térhettek haza a pécsiek

Forrás: PTE-PEAC

A PTE-PEAC versenyzői a hétvégén remekül szerepeltek a szabadfogású birkózó Diákolimpián. Szombaton az U15-ös korosztályban Flink Nátán (75 kilogramm) ezüstérmet szerzett, Zomborszki Zalán (+85 kilogramm) bronzérmes lett új technikák kipróbálása mellett. Vasárnap a KIMBA-ban az ifjabbak, az U10-U11-es korosztály szerepelt. Molics Zalán (+63 kilogramm) ezüstérmes lett, míg a két újonc, Tóth Bence és Kovács Arnold, valamint Öhlmüller Teó, Panta Dominik, Nagy Noel és Garamvölgyi Gábor is ígéretes teljesítményt mutattak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu