Szép éremkollekcióval térhettek haza a pécsiek

A PTE-PEAC versenyzői a hétvégén remekül szerepeltek a szabadfogású birkózó Diákolimpián. Szombaton az U15-ös korosztályban Flink Nátán (75 kilogramm) ezüstérmet szerzett, Zomborszki Zalán (+85 kilogramm) bronzérmes lett új technikák kipróbálása mellett. Vasárnap a KIMBA-ban az ifjabbak, az U10-U11-es korosztály szerepelt. Molics Zalán (+63 kilogramm) ezüstérmes lett, míg a két újonc, Tóth Bence és Kovács Arnold, valamint Öhlmüller Teó, Panta Dominik, Nagy Noel és Garamvölgyi Gábor is ígéretes teljesítményt mutattak.