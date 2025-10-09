Asztalitenisz
1 órája
Szigetváron rendezik 45. alkalommal a tornát
1980 óta 45. alkalommal rendezik meg Dél Dunántúli Áramhálózati ZRT (korábban DÉDÁSZ) dolgozói a hagyományos asztalitenisz versenyüket. A megmérettetés minden évben máshol kerül megrendezésre, 2025-ben pedig Szigetvár ad otthont az eseménynek október 18-án és 19-én.
