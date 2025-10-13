Tavaly az év gólját lőtte a Lőrincben, most a PMFC-be igazolt

Újabb olyan támadó érkezett a PMFC NB III.-as labdarúgócsapatához, aki korábban a Szentlőrincben futballozott, így az biztos, hogy Novák Zsombornak nem lesz probléma Csörgő Raullal és Helesh Yaroslavval megértetnie magát.

– Nyáron több NB-s csapattól is volt megkeresésem, de sajnos egy kezdődő porckorong sérülés miatt végül nem tudtam aláírni sehová. Hosszú ideig fájdalmakkal edzettem, míg végül inkább úgy döntöttem, megállok, és a gyógyulásra koncentrálok. Két hónap gyógytornán és rehabilitáción vagyok túl, mostanra már jól érzem magam, és fokozatosan visszanyerem a formámat – fogalmazott Novák a klub honlapján. – A PMFC-vel már nyáron is beszéltem, és imponáló volt, hogy ennyi idő után is szerettek volna a klubnál látni, így örömmel mondtam igent a felkérésre.

A csatár tavaly tagja volt a lőrinciek NB II.-es keretének 18 bajnokin kapott lehetőséget többnyire csereként, s ez alatt belőtte a szezon egyik legszebb gólját a Csákvár ellen.