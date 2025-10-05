A PMFC tíz emberrel is felállt kétgólos hátrányból

Már minden veszni látszott a PMFC labdarúgócsapata számára az NB III. 10. fordulójában. Egyfelől Helesh kihagyott egy büntetőt, majd Kajári és Dávid Zoltán találataival kétgólos hátrányba került Majoson. Az 57. percben azonban villant Hegedűs, s visszaadta a reményt a pécsieknek, de az esélyeik sokat romlottak, miután Ikonomou összeszedte a második sárgáját. Végül mégis a piros-feketék örülhettek jobban, hiszen az emberhátrány ellenére Orbán a ráadás első percében megszerzett nekik egy pontot.

Majos–PMFC 2–2 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 10. forduló.

PMFC: Helesfay – Beke (Galacs, 58.), Ikonomou, Németh M., Berekali – Jásper, Pintér (Bachesz, 74.) – Helesh (Bukovics, 58.), Horváth P., Hegedűs M. – Csörgő R. (Orbán K., 58.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Kajári (46.), Dávid Z. (51.), ill. Hegedűs M. (57.), Orbán K. (90+1.).

Kiállítva: Ikonomou (70.).