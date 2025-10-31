október 31., péntek

Labdarúgás

Továbbra is éhesek a sikerre: kellenek a pontok az élen is

Címkék#PEAC III#Mohács#Harkány

Puskás Patrik

Ezen a hétvégén is lesz bőséggel meccs a Baranya vármegyei I. és II. osztályban is.

Sellyére látogat a bajnokaspiráns Mohács, míg utóbbi mögött továbbra is szoros a mezőny.

Az Ócsárd a kétújfaluiakat fogadja, továbbá Beremend–Szederkény rangadót is rendeznek.

BARANYA VÁRMEGYEI I. OSZTÁLY

November 1., szombat: VSK Sellye–Mohács, Komló–Harkány, Siklós–PEAC II., Bóly–PVSK (13.30)
November 2., vasárnap: Nagykozár–Villány (13.30)

BARANYA VÁRMEGYEI II. OSZTÁLY

November 1., szombat: Pécsvárad–Misinai Sasok (13.30.)
November 2., vasárnap: Lánycsók–Szajk, Véménd–Boda, Ócsárd–Kétújfalu, PEAC III.–Somberek, Beremend–Szederkény (13.30)

