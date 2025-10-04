október 4., szombat

Továbbra is sűrűsödik az élmezőny

Puskás Patrik

A Villány TC és a VSK Sellye összecsapásával vette kezdetét a Baranya vármegyei I. osztály 6. fordulója. A felek komolyan vették a találkozót, s igyekeztek stabilizálni védelmüket. Ennek következtében sokáig nem is esett gól. A 70. percben ugyanakkor sikerült áttörni a jeget, Blum Kristóf egy szép találattal megszerezte a vezetést, s egyben a győzelmet érő találatot a hazaiaknak. Ennek következtében már a Villány is a 9 pontosok mezőnyét erősíti, így továbbra is sűrű a tabella első fele.

Villány TC–VSK Sellye 1–0 (0–0)

Villány: Bedő – Koronics, Nagy N. (Folcz, 92.), Blum (Romvári, 82.), Ulakity M. – Sandó, Lehota, Ulakity B. (Gajnok, 88.) – Sztojka, Óbert, Illés. Vezetőedző: Péter Norbert.
Sellye: Kostyák – Nagy O., Tamás, Fodor (Fazekas, 75.), Lasanc – Nyitrai (Takács, 86.), Gáspár (Liber, 64.), Porkert, Tóth, Kiss (Varga, 86.) – Kászonyi (Horváth, 75.). Vezetőedző: Pichler Gábor.
Gólszerzők: Blum (70.)

