Továbbra sincs meg az első: újra bukott az NKA
Fotó: Kovács Liliána
Nem tudta megszerezni az NB I. 4. fordulójában sem első hazai győzelmét az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata. Ezúttal egy küzdelmes meccsen az Oroszlány bizonyult jobbnak az akadémistáknál, akiknek a 3. negyed extrája sem volt elég a sikerhez.
NKA Universitas Pécs–Sopron 79–84 (23–29, 17–20, 23–11, 16–24)
Férfi kosárlabda NB I., 4. forduló.
NKA: Carapic 13/6, Bor, Durmo 13, Meleg 20/3, Pohto 10. Csere: Lukacsi 3/3, Mezőfi 3/3, Bogdanovic 15, Brbaklic 2, Rátgéber T., Fonyó, Burony. Vezetőedző: Bojan Szalatics.
