Labdarúgás

1 órája

Turi gólja döntött a kulcsfontosságú mérkőzésen

Címkék#u19#PMFC#Csehország

Bama.hu

Litvánia és Moldova kiütése után Csehország legjobbjai ellen léphetett pályára a magyar U19-es női válogatott. A Chomutovban zajló mérkőzésen döntöttek egymás között a felek a csoportelsőségről, valamint arról, hogy melyik együttes léphet fel az A ligába. 

A címeres alakulat keretében ismét három PMFC futballista szerepelhetett, Balogh Zselyke, Máté Nóra és Turi Bori. Utóbbi egészen a 90+4-ig percig a pályán lehetett, amit meg is hálált. A ráadás első percében ugyanis Gégény passzát Turi továbbította az ellenfél kapujába, ezzel végleg eldöntve a feljutást jelentő összecsapást 3–1-re a magyarok javára.

