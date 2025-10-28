Labdarúgás
1 órája
Turi gólja döntött a kulcsfontosságú mérkőzésen
Litvánia és Moldova kiütése után Csehország legjobbjai ellen léphetett pályára a magyar U19-es női válogatott. A Chomutovban zajló mérkőzésen döntöttek egymás között a felek a csoportelsőségről, valamint arról, hogy melyik együttes léphet fel az A ligába.
A címeres alakulat keretében ismét három PMFC futballista szerepelhetett, Balogh Zselyke, Máté Nóra és Turi Bori. Utóbbi egészen a 90+4-ig percig a pályán lehetett, amit meg is hálált. A ráadás első percében ugyanis Gégény passzát Turi továbbította az ellenfél kapujába, ezzel végleg eldöntve a feljutást jelentő összecsapást 3–1-re a magyarok javára.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre