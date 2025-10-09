október 9., csütörtök

Autósport

40 perce

Új navigátorral vág neki a szezonzárónak

Bama.hu

Rónavölgyi Endre navigátora családi okok miatt nem tudja vállalni a szezonzáró versenyen való részvételt, s ezért beugróra van szükség. Kisebb keresgélést követően, végül a 2023-as év női navigátorára esett a versenyző választása, azaz Molnár Fannira. Így Molnár az, aki az év utolsó futamán segíthet célba juttatni az autót Rónavölgyinek. 

 

