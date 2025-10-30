Új sportággal ismerkedtek a PMFC focistái

A Budapest Honvéd elleni, november 1-jei hazai bajnoki előtt különleges programon vettek részt a PMFC női NB I-es labdarúgói. A csapat szerdán este a Pécsi VSK cselgáncs szakosztályánál vendégeskedett, ahol Kersics Dávid és tanítványai beavatták a játékosokat a sportág alapjaiba.

A közös edzés során jó hangulatban teltek a gyakorlatok, a focisták pedig meglepően gyorsan elsajátították az alapvető mozdulatokat. A közel egyórás tréning nemcsak új élményt, hanem komoly fizikai és mentális kihívást is jelentett a labdarúgóknak.