október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Új sportággal ismerkedtek a PMFC focistái

Címkék#PMFC#PVSK#Kersics Dávid#Budapest Honvéd

Kvanduk Bence
Új sportággal ismerkedtek a PMFC focistái

Forrás: pmfc.hu

A Budapest Honvéd elleni, november 1-jei hazai bajnoki előtt különleges programon vettek részt a PMFC női NB I-es labdarúgói. A csapat szerdán este a Pécsi VSK cselgáncs szakosztályánál vendégeskedett, ahol Kersics Dávid és tanítványai beavatták a játékosokat a sportág alapjaiba.

A közös edzés során jó hangulatban teltek a gyakorlatok, a focisták pedig meglepően gyorsan elsajátították az alapvető mozdulatokat. A közel egyórás tréning nemcsak új élményt, hanem komoly fizikai és mentális kihívást is jelentett a labdarúgóknak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu