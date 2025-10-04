Újabb kemény leckét kaptak a mislenyi lányok

Újabb kemény leckét kapott arról a Kozármisleny KA elképesztően fiatal női kézilabdacsapat, hogy az élvonal küzdelmei miről szólnak. A Kisvárda 36–21-re verte a baranyaiakat végig nagy különbséget tartva.

Kisvárda–Kozármisleny KA 36–21 (21–11)

Női kézilabda NB I., 4. forduló.

Kozármisleny: Wichmann, Mohari – Bernhardt 5 (3), Brettner, Ostorics 1, Kecskés N. 1 (1), Bursac, Lengyel L., Csökmei, Bréda 1, Rácz P. 1, Jávorka-Hornyák 3, Scheffer 5, Kelemen 1, Fodor 2 (1), Szatmári 1. Vezetőedző: Kovács Tamás.