Újabb lépést tenne az utolsó baranyai mohikán

Nincs sok lehetősége a fontos bajnokik között fellélegezni a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapatának, hiszen szerdán jelenése lesz ismét a pályán. Szurkolói előtt 17.30-tól az NB III. Dél-keleti csoportjának 3. helyezettjét, az ESMTK-t fogadja a kék-fehér gárda a Magyar Kupában.

A pesterzsébetiek egészen biztosan felszívják magukat majd erre a találkozóra, hiszen meg akarják mutatni, hogy egy osztállyal magasabban is megállnák a helyüket.

A Mislenyt egészen más célok vezérelhetik ezen a találkozón amellett, hogy szeretne minél tovább állva maradni utolsó baranyai együttesként a kupasorozatban. Pinezits Máté és stábja most tétmeccsen adhat játékpercet azoknak a játékosoknak, akik eddig kevesebb lehetőséghez jutottak. Persze az sem kerülheti el a szakvezető figyelmét, hogy a hétvégi Csákvár elleni bajnoki előtt ne terhelje túl kulcsjátékosait, hiszen összességében az NB II.-ben fontosabb lenne a siker az 5. helyezett ellen.