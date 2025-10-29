október 29., szerda

Labdarúgás

1 órája

Újabb lépést tenne az utolsó baranyai mohikán

Címkék#NB II#Magyar Kupa#HR-Rent Kozármisleny

Újabb lépést tenne az utolsó baranyai mohikán

Fotó: Löffler Péter

Nincs sok lehetősége a fontos bajnokik között fellélegezni a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapatának, hiszen szerdán jelenése lesz ismét a pályán. Szurkolói előtt 17.30-tól az NB III. Dél-keleti csoportjának 3. helyezettjét, az ESMTK-t fogadja a kék-fehér gárda a Magyar Kupában.

A pesterzsébetiek egészen biztosan felszívják magukat majd erre a találkozóra, hiszen meg akarják mutatni, hogy egy osztállyal magasabban is megállnák a helyüket. 

A Mislenyt egészen más célok vezérelhetik ezen a találkozón amellett, hogy szeretne minél tovább állva maradni utolsó baranyai együttesként a kupasorozatban. Pinezits Máté és stábja most tétmeccsen adhat játékpercet azoknak a játékosoknak, akik eddig kevesebb lehetőséghez jutottak. Persze az sem kerülheti el a szakvezető figyelmét, hogy a hétvégi Csákvár elleni bajnoki előtt ne terhelje túl kulcsjátékosait, hiszen összességében az NB II.-ben fontosabb lenne a siker az 5. helyezett ellen.

 

