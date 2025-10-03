október 3., péntek

Kosárlabda

2 órája

Újabb sikerekre éhesen lépnek pályára hétvégén

Címkék#Körmend#Szigetszentmiklós#NKA Universitas Pécs#Nemzeti Kosárlabda Akadémiára

Bama.hu

Hétvégén pályára lép az NKA Universitas Pécs férfi és női kosárlabda csapata is az NB I-ben. A lányok már a harmadik fordulóban járnak, mivel múlt héten szombaton, valamint október elsején szerdán is vívtak már mérkőzést. Mivel mindkettőt kérdéseket nem hagyva megnyertek, így hibátlanul utazhatnak Szigetszentmiklósra, ahol vasárnap este 19.00-kor csaphatnak össze ellenfelükkel. 

A férfi csapat szintén sikerrel a háta mögött várhatja a hétvégét, mivel az első fordulóban egy szoros mérkőzésen sikerült felülmúlniuk a Körmend gárdáját.  Most idei első hazai mérkőzésükre készülnek a pécsi srácok, mivel a Zalakerámia ZTE KK érkezik hozzájuk a Nemzeti Kosárlabda Akadémiára. Durmóék felkészülten várják riválisukat, s szeretnék tovább folytatni jó szezonkezdésük szombat este hattól.

