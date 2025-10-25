Újabb skalp: fontos pontokkal távozott a baranyai csapat

Komlón indult a 9. forduló a baranyai I. osztályban, nem is maradtunk izgalmak nélkül.

A vendég villányiak már a 26. percben vezetéshez jutottak Nagy Norbert által, melyet a második félidőben a futballista meg is tudott duplázni együttesének. Noha Városi Viktor szépíteni tudott egy büntető következtében a 88. percben, az egyenlítés elmaradt, s a Villány távozhatott három ponttal.

Sport36 Komlói Bányász–Villány TC 1–2 (0–1)

Komló: Lesnyik – Horváth, Temesvári, Vajk, Kardos (Balázs, 81.) – Ujvári (Laki, 61.), Városi, Turi (Kirch, 47.), Németh – Bóka, Szentes. Vezetőedző: Turi Zsolt.

Villány: Bedő – Ulakity M., Koronics, Blum, Sandó (Ulakity B., 56.) – Nagy, Lehota, Sztojka (Romvári, 86.) – Wiesner, Óbert, Illés. Vezetőedző: Péter Norbert.

Gólszerzők: Városi (88. – büntetőből) ill. Nagy N. (26., 62.)