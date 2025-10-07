Újabb válogatott meghívó érkezett Pécsre

Azt követően, hogy Gyánó Marcellt behívták az U17-es magyar labdarúgóválogatott Eb selejtezőire, egy másik pécsi játékosnak is érkezett meghívó.

Bolboaca Karina, a PMFC 18 éves hátvédje ott lesz a román női U23-as válogatott felkészülési találkozóin. Az utánpótlás együttes október 19 és 22 között Bukarestben fog edzőtáborozni, melyet követően két találkozót is vív Csehország ellen 24-én és 27-én.