Labdarúgás

56 perce

Újabb válogatott meghívó érkezett Pécsre

Címkék#PMFC#u23#u17#Bolboaca Karín#Gyánó Marcell

Bama.hu

Azt követően, hogy Gyánó Marcellt behívták az U17-es magyar labdarúgóválogatott Eb selejtezőire, egy másik pécsi játékosnak is érkezett meghívó.

Bolboaca Karina, a PMFC 18 éves hátvédje ott lesz a román női U23-as válogatott felkészülési találkozóin. Az utánpótlás együttes október 19 és 22 között Bukarestben fog edzőtáborozni, melyet követően két találkozót is vív Csehország ellen 24-én és 27-én. 

