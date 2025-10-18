október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Újra dobogón: ötöt pakoltak be az rivális kapujába

Címkék#Komló#Sport36#PEAC II

Puskás Patrik

Ismét dobogón a Komló, vagy mondhatni ezen a héten is nagy pofont kapott a PEAC II. Azt követően, hogy múlt héten egy hét gólos vereségbe futottak bele az egyetemisták, ezúttal ötöt kaptak a Komlói Bányászt fogadva. 

Városi Viktorék már az első félidőben bepakoltak kettőt a fekete-fehéreknek, amire a második játékrészben hozzátettek még hármat. Ennek következtében megérdemelten térhetett vissza a második helyre a komlói együttes.

PTE PEAC II.–Sport36 Komlói Bányász 0–5 (0–2)

PEAC II: Pandur – Stang, Kiss, Lukács (Markovics, 78.), Juhász (Puskás D., 61.) – Farkas (Tóth, 46.), Kaszás, Feldusz, – Gelencsér G, Hawkins, Gelencsér B. Vezetőedző: Gál Szabolcs.
Komló: Csutora – Temesvári, Belina (Nagy, 88.), Vajk, Horváth M. – Kirch (Begovácz, 81.), Városi, Turi (Mánya, 87.), Németh – Bóka (Szenderi, 75.), Szentes. Vezetőedző: Turi Zsolt
Gólszerzők: Turi (19.), Városi (42., 80. – előbbi büntetőből), Bóka (49.), Mánya (91.)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu