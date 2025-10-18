Újra dobogón: ötöt pakoltak be az rivális kapujába

Ismét dobogón a Komló, vagy mondhatni ezen a héten is nagy pofont kapott a PEAC II. Azt követően, hogy múlt héten egy hét gólos vereségbe futottak bele az egyetemisták, ezúttal ötöt kaptak a Komlói Bányászt fogadva.

Városi Viktorék már az első félidőben bepakoltak kettőt a fekete-fehéreknek, amire a második játékrészben hozzátettek még hármat. Ennek következtében megérdemelten térhetett vissza a második helyre a komlói együttes.

PTE PEAC II.–Sport36 Komlói Bányász 0–5 (0–2)

PEAC II: Pandur – Stang, Kiss, Lukács (Markovics, 78.), Juhász (Puskás D., 61.) – Farkas (Tóth, 46.), Kaszás, Feldusz, – Gelencsér G, Hawkins, Gelencsér B. Vezetőedző: Gál Szabolcs.

Komló: Csutora – Temesvári, Belina (Nagy, 88.), Vajk, Horváth M. – Kirch (Begovácz, 81.), Városi, Turi (Mánya, 87.), Németh – Bóka (Szenderi, 75.), Szentes. Vezetőedző: Turi Zsolt

Gólszerzők: Turi (19.), Városi (42., 80. – előbbi büntetőből), Bóka (49.), Mánya (91.)