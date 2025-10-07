Újra ott lesz a válogatottban a PMFC tehetsége

Jeremiás Gergő az utánpótlás együttes szövetségi kapitánya ismét számít a PMFC tehetségére, akinek ezúttal Európa-bajnoki selejtezőkön kell helytállnia. Ennek következtében Gyánó utazik Észak-Macedóniába, s egy tornán vesz részt a címeres alakulattal.

Három meccset vívnak majd a magyar fiúk a déli országban. Egyet a házigazda Észak-Macedónia fiataljai ellen október 8-án 13.00-kor, egyet Gibraltár ellen október 11-én 13.00-kor, s végül Csehország legtehetségesebb U17-eseivel is szembe kell nézniük. Utóbbi október 14-én kerül majd megrendezésre szintén 13.00-ás kezdéssel.

Mindhárom találkozót Sturmicában rendezik, s a PMFC feltörekvő reménysége méltán reménykedhet abban, hogy bőséggel jutnak majd neki játékpercek, elvégre a válogatott legutóbbi két felkészülési meccsén kezdőként lépett pályára, s egy gólt is jegyzett legutóbb.

Annyi ugyanakkor biztos, hogy jó fejlődési lehetőség Gyánó számára a nemzetközi mezőnyben való küzdés.