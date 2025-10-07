október 7., kedd

Amália névnap

16°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Újra ott lesz a válogatottban a PMFC tehetsége

Címkék#Jeremiás Gergő#PMFC#u17

Nem lehet kihagyni a csapatból az elmúlt időszakban mutatott teljesítménye következtében. Gyánó Marcell újra magára öltheti a magyar U17-es labdarúgóválogatott mezét októberben.

Puskás Patrik

Jeremiás Gergő az utánpótlás együttes szövetségi kapitánya ismét számít a PMFC tehetségére, akinek ezúttal  Európa-bajnoki selejtezőkön kell helytállnia. Ennek következtében Gyánó utazik Észak-Macedóniába, s egy tornán vesz részt a címeres alakulattal. 

Három meccset vívnak majd a magyar fiúk a déli országban. Egyet a házigazda Észak-Macedónia fiataljai ellen október 8-án 13.00-kor, egyet Gibraltár ellen október 11-én 13.00-kor, s végül Csehország legtehetségesebb U17-eseivel is szembe kell nézniük. Utóbbi október 14-én kerül majd megrendezésre szintén 13.00-ás kezdéssel.

Mindhárom találkozót Sturmicában rendezik, s a PMFC feltörekvő reménysége méltán reménykedhet abban, hogy bőséggel jutnak majd neki játékpercek, elvégre a válogatott legutóbbi két felkészülési meccsén kezdőként lépett pályára, s egy gólt is jegyzett legutóbb.

Annyi ugyanakkor biztos, hogy jó fejlődési lehetőség Gyánó számára a nemzetközi mezőnyben való küzdés. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu