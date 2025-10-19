Utolsó pillanatos dráma Harkányban

Harkányban zárult a 8. forduló a baranyai I. osztályban. Kiegyenlített első félidőt követően Lasanc szerzett vezetést a vendégeknek, amire Tar András tudott válaszolni. Ám a 87. percben jött a csereként beállt Lieber, aki döntött a Sellye javára. Utolsó pillanatos dráma volt tehát Harkányban, s melyet még két hazai piroslap követett.

Gyógyfürdő Harkány–VSK Sellye 1–2 (0–0)

Harkány: Szabó – Mozsgai, Kelemen, Csernyánszky (Keresztes, 80.), Fischer – Tar A., Körmendi, Fésűs (Zvonaric, 88.) – Gergics, Tavali (Prekpaljaj, 76.), Molnár T.. Vezetőedző: Szabó Zsolt

Sellye: Supák – Lasanc (Gettó, 89.), Fazekas (Takács, 92.), Nagy, Jung – Porkert, Gáspár (Molnár B., 76.), Kiss (Münster, 70.), Fodor (Horváth, 82.), Tóth – Kászonyi (Lieber, 62.). Vezetőedző: Pichler Gábor.

Gólszerzők: Tar (56.) ill. Lasanc (46.), Lieber (87.)

Kiállítva: Kelemen (89.), Tar A. (95.)