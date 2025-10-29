október 29., szerda

Kosárlabda

Válogatottnál dolgozhat a pécsi szakember

Címkék#PVSK-Veolia#Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének#Sértő Ádám

Nagy megtiszteltetésben részesült a pécsi szakember. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének keddi elnökségi ülésén arról döntöttek a résztvevők, hogy,  két kiváló tréner, Sértő Ádám és Váradi Kornél is csatlakozhat a magyar válogatottak szakmai stábjaihoz. 

Sértő, azaz PVSK-Veolia edzője a férfi együttes, míg Váradi a női címeres alakulat munkájához járulhat hozzá ezentúl. A Panthers mestere innentől tudásával támogathatja a férfi válogatottat is, amely komoly elismerés a pécsi szakember kvalitásaira tekintve.

