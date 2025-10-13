október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

Végre áttörték a gátat: egyszerre ünnepelhetett a PEAC két csapata

Címkék#PTE-PEAC#NB I. B#kézilabda

Bama.hu
Végre áttörték a gátat: egyszerre ünnepelhetett a PEAC két csapata

Forrás: PTE-PEAC

Nem egyszerű újoncként betörni az új ligába, s ezt a PTE-PEAC férfikézilabda-csapata is megtapasztalta, Azonban az NB I. B. 6. fordulójában végre megszerezte első győzelmét. Eközben a lányok negyedik pontjukat is begyűjtötték.

PTE-PEAC–Ferencvárosi TC U21 30–27 (19–13)
Férfi kézilabda NB I. B., 6. forduló. Pécs, 150 néző. 
PEAC: Matos 1, Fekete Á. – Geréb, Vass Á. 4, Pataki, Dobrai 4, Gulyás 7, Kovács D. 3, Szabó G. 3, Horváth J., Pauló, Füstös 6, Tóbiás 2, Weisinger. Edző: Kovács Gábor.

PTE PEAC-SIPO–Szeged 27–26 (14–10)
Női kézilabda NB I. B., 5, forduló. Pécs, 150 néző. 
PEAC: Radochay – Jarjabka 4, Takács 1, Kovács L. 9, Dézsi 3, Kanyó 2, Szabó 1. Csere: Bartók (kapus), Barta 2, Hengl 2, Fellembek 1, Grosics 2, Bréda, Pintér, Kovács V., Hajzer. Edző: Székely Katalin.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu