Végre áttörték a gátat: egyszerre ünnepelhetett a PEAC két csapata

Nem egyszerű újoncként betörni az új ligába, s ezt a PTE-PEAC férfikézilabda-csapata is megtapasztalta, Azonban az NB I. B. 6. fordulójában végre megszerezte első győzelmét. Eközben a lányok negyedik pontjukat is begyűjtötték.

PTE-PEAC–Ferencvárosi TC U21 30–27 (19–13)

Férfi kézilabda NB I. B., 6. forduló. Pécs, 150 néző.

PEAC: Matos 1, Fekete Á. – Geréb, Vass Á. 4, Pataki, Dobrai 4, Gulyás 7, Kovács D. 3, Szabó G. 3, Horváth J., Pauló, Füstös 6, Tóbiás 2, Weisinger. Edző: Kovács Gábor.

PTE PEAC-SIPO–Szeged 27–26 (14–10)

Női kézilabda NB I. B., 5, forduló. Pécs, 150 néző.

PEAC: Radochay – Jarjabka 4, Takács 1, Kovács L. 9, Dézsi 3, Kanyó 2, Szabó 1. Csere: Bartók (kapus), Barta 2, Hengl 2, Fellembek 1, Grosics 2, Bréda, Pintér, Kovács V., Hajzer. Edző: Székely Katalin.