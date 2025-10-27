Vendégként játszhatnak hazai pályán a pécsi csajok

Noha a sorsolás szerint az izraeli ellenfél számít házigazdának, mégis Pécsen játszák a mérkőzést, így a szurkolóik ismét az NKA Universitas Pécs női csapata mellett állhatnak. Utóbbi rá is fog férni a lányokra, akik hosszú utat tettek meg hazafelé Portugáliából, akkor is, ha ott nagyon sima győzelemmel hangolódhattak a küzdelemre.

Továbbra is kérdés ugyanakkor Lexi Held játéka, aki nem sokkal több, mint öt perc játékot követően sérülést szenvedett korábbi ellenfelük otthonában. Annyi biztos ugyanakkor, hogy a Ramla nehezebb ellenfél lehet, az idén még továbbra is hibátlanul szereplő pécsieknek, mint az azori rivális.

Ennek ellenére Zseljko Djokics legénysége egyértelműen a győzelemért fog csatázni. Ez pedig elmondható a csütörtöki mérkőzéssel kapcsolatban is, hiszen a héten rögtön kétszer is megküzdhetnek az izraeli lányokkal. Dupla terhelés mellett is a maximumot hozhatják ki magukból a lányok, s egyértelmű, hogy az utolsó pillanatig harcolnak majd a Lauberben.