október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Vendégként játszhatnak hazai pályán a pécsi csajok

Címkék#Portugália#Pécsen#NKA Universitas Pécs#izraeli

Október 28-án este 18.00-kor újabb Európa-kupa mérkőzés vár Studer Ágnesékre, mivel az Eliztur Ramla érkezik a Lauber Dezső Sportcsarnokba.

Puskás Patrik

Noha a sorsolás szerint az izraeli ellenfél számít házigazdának, mégis Pécsen játszák a mérkőzést, így a szurkolóik ismét az NKA Universitas Pécs női csapata mellett állhatnak.  Utóbbi rá is fog férni a lányokra, akik hosszú utat tettek meg hazafelé Portugáliából, akkor is, ha ott nagyon sima győzelemmel hangolódhattak a küzdelemre. 

Továbbra is kérdés ugyanakkor Lexi Held játéka, aki nem sokkal több, mint öt perc játékot követően sérülést szenvedett korábbi ellenfelük otthonában. Annyi biztos ugyanakkor, hogy a Ramla nehezebb ellenfél lehet, az idén még továbbra is hibátlanul szereplő pécsieknek, mint az azori rivális. 

Ennek ellenére Zseljko Djokics legénysége egyértelműen a győzelemért fog csatázni. Ez pedig elmondható a csütörtöki mérkőzéssel kapcsolatban is, hiszen a héten rögtön kétszer is megküzdhetnek az izraeli lányokkal. Dupla terhelés mellett is a maximumot hozhatják ki magukból a lányok, s egyértelmű, hogy az utolsó pillanatig harcolnak majd a Lauberben.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu