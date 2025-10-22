Röplabda
Vereséggel nyitották az idényt, de tanultak belőle
A PTE-PEAC felnőtt női röplabdázói az NB II.-es szezon első fordulójában Budapesten léptek pályára a Közgáz SC és a DSK-Corvinus ellen. Az első két szettben a hazaiak bizonyultak jobbnak, a harmadikban az egyetemiek feljöttek, azonban a negyedik szettben ismét vendéglátójuk győzött. A pécsiek vezetőedzője, Fodor Bence szerint a csapat a mérkőzés tapasztalataiból tanult, és a következő fordulókra új lendülettel készül. Eredmény: Közgáz SC és DSK - Corvinus–PTE-PEAC 3:1
