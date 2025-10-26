október 26., vasárnap

Verte a másodikat a PMFC, egy pontra a dobogótól

Kvanduk Bence
Fotó: Löffler Péter

Megtett mindent a PMFC, hogy javítson helyzetén, s még közelebb verekedje magát a dobogósokhoz, valamint az osztályozót jelentő első helyhez a labdarúgó NB III. 13. fordulójában.

Ehhez mérten a második helyezett Dunaújváros otthonában már a 15. percben vezetést szerzett. Helesh beadását Németh Márk értékesítette, majd nem sokkal később Beke Hegedűs passzát juttatta a hálóba.

A folytatásban ugyan szépítettek a hazaiak, de a hajrában Beke ismét betalált, s így a Pécs egy pontra került a dobogótól, négyre van az éllovastól.

Dunaújváros–PMFC 1–3 (0–2)
Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 13. forduló. 
PMFC: Helesfay – Galacs (Novák, 40.), Ikonomou, Németh, Berekali – Horváth P., Jásper (Horváth B., 46.) – Beke, Bukovics (Pintér, 66.), Hegedűs (Varga, 85.) – Helesh (Csörgő, 66.). Vezetőedző: Vas László.
Gólszerzők: Pintér (58.), ill. Németh M. (15.), Beke (24., 89).

