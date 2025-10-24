október 24., péntek

Labdarúgás

3 órája

Visszatérnek: újabb hétvége a leggólgazdagabb ligában

Címkék#Egerág#BFA Szigetvár#Szabadszentkirály

Puskás Patrik

Egy hét pihenőt követően ismét csatába szállnak a III. vonal együttesei, jön a 6. forduló. A Bányász TC ellen játszhat az Egerág, Baksát fogadja a Szigetvár.

Czibulka-csoport

Október 25. szombat: Hosszúhetény–Hidas, Mágocs–Szászvár (14.00)

Október 26. vasárnap: Bányász TC–Egerág, Orfű–Sásd, Újpetre–Komló II. (14.00)

Csík-csoport

Október 26. vasárnap: Szalánta–Gyód, Pogány–Drávaszabolcs SE, Szabadszentkirály–Mozsgó, Kökény–Vajszló, BFA Szigetvár–Baksa (14.00)

Dárdai-csoport

Október 25. szombat: Palotabozsoki SE–Dunaszekcső (13.00), Olasz–Görcsönydobokai SE, Szársomlyó–Báta (14.00)

Október 26. vasárnap: Lippó–Kölked, Babarc BSE II.–Töttös (14.00) 

 

