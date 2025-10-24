Labdarúgás
1 órája
Visszatérnek: újabb hétvége a leggólgazdagabb ligában
Egy hét pihenőt követően ismét csatába szállnak a III. vonal együttesei, jön a 6. forduló. A Bányász TC ellen játszhat az Egerág, Baksát fogadja a Szigetvár.
Czibulka-csoport
Október 25. szombat: Hosszúhetény–Hidas, Mágocs–Szászvár (14.00)
Október 26. vasárnap: Bányász TC–Egerág, Orfű–Sásd, Újpetre–Komló II. (14.00)
Csík-csoport
Október 26. vasárnap: Szalánta–Gyód, Pogány–Drávaszabolcs SE, Szabadszentkirály–Mozsgó, Kökény–Vajszló, BFA Szigetvár–Baksa (14.00)
Dárdai-csoport
Október 25. szombat: Palotabozsoki SE–Dunaszekcső (13.00), Olasz–Görcsönydobokai SE, Szársomlyó–Báta (14.00)
Október 26. vasárnap: Lippó–Kölked, Babarc BSE II.–Töttös (14.00)
