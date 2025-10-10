október 10., péntek

Labdarúgás

55 perce

Visszaveheti a vezetést az Ócsárd

Címkék#Közműépker Lánycsók SE#Ócsárd SE#Himesházi KSE

Puskás Patrik

Pihenő hetes a listavezető Szederkény a Baranya vármegyei II. osztály 5. fordulójában, így pedig visszaveheti a vezetést az Ócsárd. 

A sárga mezesek Lánycsókra látogatnak, hogy tovább folytassák idei remek menetelésüket. A másik 100%-os gárda a Beremend, Kétújfalura utazik, hogy továbbra is stabilizálja dobogós helyét a ligában.

VÁRMEGYEI II. OSZTÁLY 

Október 11., Szombat: Misinai Sasok–PTE PEAC III. (10.00), Kétújfalui SE–Beremendi Építők (15.00).
Október 12. , Vasárnap: Szajki SE–Kaitz Agro SK Somberek (13.00), Boda Diana–Himesházi KSE, Közműépker Lánycsók SE–Ócsárd SE, Véménd KSE–Pécsváradi Spartacus SE (15.00).

