Pihenő hetes a listavezető Szederkény a Baranya vármegyei II. osztály 5. fordulójában, így pedig visszaveheti a vezetést az Ócsárd.

A sárga mezesek Lánycsókra látogatnak, hogy tovább folytassák idei remek menetelésüket. A másik 100%-os gárda a Beremend, Kétújfalura utazik, hogy továbbra is stabilizálja dobogós helyét a ligában.

VÁRMEGYEI II. OSZTÁLY

Október 11., Szombat: Misinai Sasok–PTE PEAC III. (10.00), Kétújfalui SE–Beremendi Építők (15.00).

Október 12. , Vasárnap: Szajki SE–Kaitz Agro SK Somberek (13.00), Boda Diana–Himesházi KSE, Közműépker Lánycsók SE–Ócsárd SE, Véménd KSE–Pécsváradi Spartacus SE (15.00).