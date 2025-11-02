A vasárnap nem sikerült jól Michelisznek

A TCR World Tour kínai fordulójának vasárnapi futamain Yann Ehrlacher és Aurélien Comte arattak győzelmet, míg Michelisz Norbert mindkét versenyen pontszerzőként zárt. A második, esős futam káoszosra sikerült: Michelisz egy pályalevágás miatt öt másodperces időbüntetést kapott, így a leintés után a tizenkettedik helyen rangsorolták.

A harmadik versenyen a magyar pilóta a harmadik sorból rajtolva jól kapta el a startot, és a hatodik helyig is felzárkózott. Egy apró technikai probléma miatt azonban kissé visszaesett, végül hetedikként ért célba. Az újabb pontszerzésnek köszönhetően Michelisz összetettben a hatodik helyen áll 272 ponttal.

A bajnokságot továbbra is Yann Ehrlacher vezeti 446 ponttal, mögötte Thed Björk a második. A sorozat utolsó állomását november közepén Makaóban rendezik, ahol Michelisz a top ötbe kerülésért harcolhat.