november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TCR World Tour

1 órája

A vasárnap nem sikerült jól Michelisznek

Címkék#TCR World Tour#Yann Ehrlacher#Michelisz Norbert

Bama.hu
A vasárnap nem sikerült jól Michelisznek

Forrás: X/HMSGOfficial

A TCR World Tour kínai fordulójának vasárnapi futamain Yann Ehrlacher és Aurélien Comte arattak győzelmet, míg Michelisz Norbert mindkét versenyen pontszerzőként zárt. A második, esős futam káoszosra sikerült: Michelisz egy pályalevágás miatt öt másodperces időbüntetést kapott, így a leintés után a tizenkettedik helyen rangsorolták.

A harmadik versenyen a magyar pilóta a harmadik sorból rajtolva jól kapta el a startot, és a hatodik helyig is felzárkózott. Egy apró technikai probléma miatt azonban kissé visszaesett, végül hetedikként ért célba. Az újabb pontszerzésnek köszönhetően Michelisz összetettben a hatodik helyen áll 272 ponttal.

A bajnokságot továbbra is Yann Ehrlacher vezeti 446 ponttal, mögötte Thed Björk a második. A sorozat utolsó állomását november közepén Makaóban rendezik, ahol Michelisz a top ötbe kerülésért harcolhat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu