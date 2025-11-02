Alá gyújtott a Fradinak is a PMFC, már ott tapos a sarkán

Rettentő fontos győzelmet aratott a labdarúgó NB III. 14. fordulójában a PMFC. Nem csak egyszerűen legyőzött ugyanis egy riválist, de pontokban be is érte így a második helyezett Ferencváros II.-t, s a Dunaújváros MTK elleni találkozójáig biztosan a tabella harmadik helyét el is foglalja. A találkozó első gólját Beke szerezte a bal oldalról befelé törve, már-már Arjen Robbent megidézve tekerte a hosszúba a labdát a 44. percben. A pontot az I-re pedig Csörgő tette fel a találkozó végén.

PMFC–Ferencváros II. 2–0 (1–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 14. forduló.

PMFC: Helesfay – Beke, Ikonomou, Németh M., Berekali – Horváth P., Jásper (Gyánó, 71.) – Bukovics (Bachesz, 86.), Novák Zs. (Csörgő R., 66.), Hegedűs (Pintér D., 71.) – Helesh (Varga D., 66.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Beke (44.), Csörgő (82.).