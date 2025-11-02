Az utolsó utáni pillanatban mentett pontot a pécsi focicsapat

Minden egyes pontért meg kell küzdeni a PTE-PEAC-nak a labdarúgó NB III.-ban, főleg az olyanokért, amit riválisoktól vehetnek el. Ilyenek voltak a Balatonlelle ellen megszerezhető egységek is, de Borbély 72. percben betalált az egyetemistáknak, s rettentő sokáig úgy tűnt, ez lesz a találkozó egyetlen gólja. Végül Szabó Zalán a ráadás első percében egyenlített, s csípett el mégis egy pontot a pécsieknek.

Balatonlelle–PTE-PEAC 1–1 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 14. forduló.

PEAC: Varga S. – Varga B. (Győri B., 73.), Than (Orlovics, 84.), Bozóki, Encz – Kaszás B., Ócsai, Lengyel Sz., Gelencsér B. – Pressing (Szabó Z., 81.), Major P.. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerők: Borbély (72.), ill. Szabó Z. (90+1.).