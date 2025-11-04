november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

21 perce

Búcsúzni kényszerültek: az akarat rendben volt, de az eredmény nem jött

Címkék#Lengyel#MTK#Kozármisleny

Megmérettették magukat a kupában a baranyai csajok, s igyekeztek a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, ám ez most nem bizonyult elégnek.

Bama.hu

Hamar vezetést szerzett az MTK a fiatal mislenyi csapattal ellen, három perc leforgása alatt belül már 3 góllal mentek a hazaiak. Noha a Hónigék igyekeztek erőt venni magukon, s csökkenteni a különbséget, egy-két jobb szakaszon kívül ez nem volt eredményes. A fordulást követően tovább nyílt az olló a két gárda között, s a második félidő ötödik percében már 6 gól volt a különbség az MTK javára.

Ez után már hiába hajtottak a lányok, már nem voltak képesek utolérni riválisukat, s az MTK behúzta a továbbjutást a kupában, a Kozármisleny pedig búcsúzni kényszerült. A mérkőzés végeredménye 29–20 lett.

MTK Budapest–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)

Női magyar kupa 3. forduló, Budapest. 70 néző. 
Kozármisleny: Szabó, Mohari, Lasztóczi – BERNHARDT 6 (2), Friedszám 2, Hónig, Ostrosics 1, Kecskés 4, Bursac 1, Palotás, Pintér 1, Lengyel 1, Rácz 1 (1), Fodor 2, Kollár 1, Papp–Szentpáli. Vezetőedző: Mátrai Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu