Búcsúzni kényszerültek: az akarat rendben volt, de az eredmény nem jött

Hamar vezetést szerzett az MTK a fiatal mislenyi csapattal ellen, három perc leforgása alatt belül már 3 góllal mentek a hazaiak. Noha a Hónigék igyekeztek erőt venni magukon, s csökkenteni a különbséget, egy-két jobb szakaszon kívül ez nem volt eredményes. A fordulást követően tovább nyílt az olló a két gárda között, s a második félidő ötödik percében már 6 gól volt a különbség az MTK javára.

Ez után már hiába hajtottak a lányok, már nem voltak képesek utolérni riválisukat, s az MTK behúzta a továbbjutást a kupában, a Kozármisleny pedig búcsúzni kényszerült. A mérkőzés végeredménye 29–20 lett.

MTK Budapest–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)

Női magyar kupa 3. forduló, Budapest. 70 néző.

Kozármisleny: Szabó, Mohari, Lasztóczi – BERNHARDT 6 (2), Friedszám 2, Hónig, Ostrosics 1, Kecskés 4, Bursac 1, Palotás, Pintér 1, Lengyel 1, Rácz 1 (1), Fodor 2, Kollár 1, Papp–Szentpáli. Vezetőedző: Mátrai Péter