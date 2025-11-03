november 3., hétfő

Kosárlabda

2 órája

Büszke lehet játékosaira: sérülések ellenére is brillíroznak a lányok

Címkék#Studer Ágnes#NKA Univesitas Pécs#Zseljko Djokics

Szárnyalnak idén az NKA Universitas Pécs női kosarasai, legutóbb a Ceglédet múlták felül.

Puskás Patrik

Az összecsapást követően méltatta tanítványait edzőjük, akik meg is érdemlik, elvégre mostanában egy sérülés, s betegséghullám menetel át rajtuk. Legutóbb emiatt szükség volt új taktikai elemek próbálgatására meccs közben.

Zseljko Djokics: – Szeretnék gratulálni a csapatomnak, és büszke vagyok rájuk, mert látom rajtuk a taktikai fejlődést. A ceglédi csapatban van két olyan játékos, aki extra teljesítményre képes, és rendre felbukkan a nevük a bajnokság legjobb tíz játékosa között a különböző statisztikai mutatókban. Az egyik az amerikai irányítójuk, aki ma csak három pontot dobott, illetve a centerük, aki a pont- és lepattanólistában is az élmezőnyben van, akit két ponton tartottunk. Ez annak is köszönhető, hogy taktikailag nagyon okosan védekeztünk rajtuk. A második félidőben, Studer Ágnes kiesése után, sokszor kerültünk kényszerhelyzetbe, volt, hogy egy irányítóval és négy magas játékossal játszottunk, de szerencsére a mérkőzés lehetőséget adott arra, hogy ezt is gyakorolni tudjuk. 

