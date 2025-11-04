Marco Rossi nem habozott: a bombaformában lévő pécsi támadót is behívta a válogatottba!

Igaznak bizonyultak a hírek, s a pécsi származású Redzic Damir (akivel múlt héten készítettünk interjút), s jelenleg a szlovák élvonalban szereplő DAC csapatát erősíti, megkapta a várva várt lehetőséget.

A PMFC és az FTC egykori futballistáját ugyanis behívta keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány, így ő is ott lehet a magyar válogatottal az Örményország és Írország elleni vb-selejtező mérkőzéseken.