Labdarúgás

Marco Rossi nem habozott: a bombaformában lévő pécsi támadót is behívta a válogatottba!

Még a behívó előtt készítettünk vele interjút, s a találgatás valósággá vált.

Igaznak bizonyultak a hírek, s a pécsi származású Redzic Damir (akivel múlt héten készítettünk interjút), s jelenleg a szlovák élvonalban szereplő DAC csapatát erősíti, megkapta a várva várt lehetőséget.

A PMFC és az FTC egykori futballistáját ugyanis behívta keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány, így ő is ott lehet a magyar válogatottal az Örményország és Írország elleni vb-selejtező mérkőzéseken. 

 

