Ezt nem így tervezték: újabb baranyai csapat búcsúzott a kupából

Elképesztően szoros első félidőt láthattak ezt követően a kilátogatók, mivel szinte végig fej-fej mellett haladtak az együttesek. Noha a 18. percben el tudott lépni négy ponttal a Komló, a vendégek ezt hamar ledolgozták, s a félidő már az ő előnyükkel zárult.

Az egész találkozó során zengett a „mindent bele”, a szurkolók úgy buzdították a sajátjaikat, ahogy az csak lehetséges. Volt, hogy összejött az egyenlítés is a Bányásznak, de percekkel később már a jócskán vezetett a PLER. Nem tudta eléggé kihasználni helyzeteit a Komló, a rivális pedig élt a kontrák adta eséllyel. Az utolsó 15 percre szétesett a kék-fehér mezes gárda, sorozatban jöttek a PLER góljai, míg végül 25–32-re tudott diadalmaskondi a vendég együttes.

Carbonex-Komló–PLER-Budapest 25–32 (14–15)

Férfi magyar kupa 4. forduló, Komló. 300 néző.

Komló: Vyunyk, Ágoston – VÁCZI 5, Ág 1, Balogh, Marcsek, Szöllősi 2, Varga 1, Urbán 3, Borsos 2, GULYÁS 3, Jerkovic 2, Ács 1, Dontsov 2, Pauló 1, Menyhárt 2. Vezetőedző: György László.

