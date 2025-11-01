november 1., szombat

Felvette a kesztyűt a címvédővel az NKA, de elbukott – GALÉRIA

Felvette a kesztyűt a címvédővel az NKA, de elbukott – GALÉRIA

Fotó: Sándor Judit

Már az első percekben megmutatta az NKA Universitas Pécs az NB I. 6. fordulójában a címvédő Szolnok ellen, hogy a botlások ellenére is helye van ebben az osztályban, s a legjobbakkal is képes felvenni a kesztyűt. A második negyedben azonban elfogyott a lőpor, s hiába küzdött hatalmasat a fordulást követően a gárda, nem érhette már utol a listavezetőt.

NKA Universitas Pécs–Szolnok 74–79 (22–19, 13–23, 18–21, 21–16)
Férfi NB I., 6. forduló
NKA: Csarapics 12, Lukácsi G. 6/6, Bogdanovics 10, Durmo 16/9, Meleg 11/3. Csere: Rátgéber T. 3/3, Brbaklic, Pohto 12, Bor, Mezőfi 4. Edző: Bojan Szalatics.

Két negyedben is legyűrték a címvédőt, de elmaradt a bravúr

Fotók: Sándor Judit

 

 

