november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teremlabdarúgás

45 perce

Hamarosan kialakulhat a 40 csapatos mezőnye, a nagy jelentőségű baranyai tornának

Címkék#baranyai#IX GABRIELLA#komló

Bama.hu

Most már csak két csapat jelentkezésére várnak, s azzal kialakulhat a IX. GABRIELLA kupa mezőnye. A nagy jelentőséggel bíró komlói tornára hamarosan betelik a létszám, s az eddigi legerősebb mezőny gyűlhet össze. 

A tét idén sem kicsi, mivel a torna össznyereménye 1,2 millió forint, amelyből a végső győztes 600 ezer forintot tarthat majd meg. A nagy hagyományokkal rendelkező torna csoportmérkőzéseire december 27-28. szombaton és vasárnap kerül majd sor, a kiesés szakasz lebonyolítása, valamint a döntő pedig 29. hétfőn lesz majd esedékes. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu