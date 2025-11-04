Hamarosan kialakulhat a 40 csapatos mezőnye, a nagy jelentőségű baranyai tornának

Most már csak két csapat jelentkezésére várnak, s azzal kialakulhat a IX. GABRIELLA kupa mezőnye. A nagy jelentőséggel bíró komlói tornára hamarosan betelik a létszám, s az eddigi legerősebb mezőny gyűlhet össze.

A tét idén sem kicsi, mivel a torna össznyereménye 1,2 millió forint, amelyből a végső győztes 600 ezer forintot tarthat majd meg. A nagy hagyományokkal rendelkező torna csoportmérkőzéseire december 27-28. szombaton és vasárnap kerül majd sor, a kiesés szakasz lebonyolítása, valamint a döntő pedig 29. hétfőn lesz majd esedékes.