Hősies helytállás: Emberhátrányban is pontot mentett a Misleny

A labdarúgó NB II. 12. fordulójában Jelena már a 10. percben megszerezte a vezetést a HR-Rent Kozármislenynek a Csákvár ellen, s ezzel megadta a rangadó alaphangját. A fordulást követően azonban Bíró megkapta a második sárga lapját, ami azt eredményezte, hogy Magyar Zsolt megfordíthatta a meccset. Másodjára egy büntetőből talált be. Nem adta fel azonban a Misleny, s kiharcolt egy tizenegyest, amiből Kozics egyenlített, s pontot mentettek a kék-fehérek.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–CSÁKVÁR 2–2 (1–0)

Labdarúgó NB II., 12. forduló. Kozármisleny, 600 néző.

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky (Pesti, 81.), Bakó S., Máté Cs. – Jelena (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Jelena (10.), Kozics (76. - büntetőből), illetve Magyar Zs. (63., 68.- büntetőből)

Kiállítva: Bíró M. (51.)